В найбільш постраждалі від війні райони Харківської області цільовим призначенням прийшло 13 спеціалізованих автомобілів легкої комерційної групи та важкого вантажного сегмента.

Гуманітарний транспортний транш підготували та відправили в деокуповані райони Харківщини Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини та МЗС цієї країни. Отримувачами техніки стали комунальні підприємства Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Рішення про виділення коштів і закупку техніки було прийнято наприкінці лютого. Через неповні два тижні техніка вже прибула до України. Її прийняли та передали громадам.

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В переліку подарованого транспорту є дві тентові вантажівки для перевезення гуманітарної допомоги та два автомобілі для доставляння питної води, що мають пристрої для обігріву цистерни на випадок морозу. Також є три самоскиди вантажністю від 30 до 50 тонн та один самоскид 20-тонної вантажності. Окрім цього, прибуло п’ять вантажно-пасажирських автівок.

Загальна вартість цього траншу сягнула майже 2 млн євро. Десь на підході ще один майновий транш на суму 500 тисяч євро. В дорозі обігрівачі, тепловентилятори, генератори та інші необхідні товари широкого вжитку, вкрай необхідні прифронтовим районам.

"Агентство з технічної допомоги Німеччини відзначило, що Харківський регіон – один з найбільш постраждалих від бойових дій, тому дуже важлива наша спільна робота. В подарованому транспортному парку спецтехніки є три автомобілі, що обладнані інструментами для будівельних бригад", – розповів директор департаменту цивільного захисту області Іван Сокол.

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Відкрили лінійку подарованої техніки автомобілі комерційної групи LCV. Бортові машини Iveco Daily з дворядною кабіною мають 4-циліндровий 2,3-літровий дизельний двигун потужністю 136 к.с. Салон розрахований на сім осіб (1+2+4), тобто це чудовий варіант для виїзної бригади ремонтників будь-якої комунальної служби.

Сегмент важких машин розпочав самоскид Mercedes-Benz Zetros 2036. В Україні така модель доволі рідкісна. Торік Zetros у різних версіях колісної бази й модифікацій кількома партіями прибував до України, але не в цивільний сектор, а в воєнний. В основному для Сил оборони приходили тягачі великовагових напівпричепів та бортові машини з повним приводом. Нині в господарчий сектор країни прийшли самоскиди, транспортні машини та водовозка.

Маючи потужний 12,8-літровий двигун (OM460) потужністю 360 к.с. та 1800 Нм крутного моменту, Zetros 2036 у тій лінійці був найменший. Головна привабливість 20-тонної платформи в тому, що кузов в операційному режимі може висипати сипучі чи кускові вантажі у будь-який бік – тристороннє розвантаження додає популярності цій машині.

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Ще більш рідкісна в наших краях модель самоскида Mercedes-Benz Zetros 4042. Цей представник важкої групи машин, як свідчить захисний козирок над дахом, належить до групи кар’єрної техніки для перевезення кускової породи – бутового каміння, щебеню різних фракцій, вугілля і, звісно, сипучих вантажів.

Під капотом велетня з 40-тонною вантажністю стоїть шестициліндровий рядний дизельний двигун (OM 460) з робочим об'ємом 12,8 л. Він видає під 476 к.с. з максимальним крутним моментом 2300 Нм.

У стандартній комплектації роботі допомагає 16-ступенева коробка та двоступенева роздавальна коробка Zetros. Блокування диференціала, що включається, може створювати тягу, навіть якщо окремі колеса втрачають зчеплення.

Вся техніка вже відправлена в громади, проходить обслуговування після перегону з Німеччини та готується до реєстрації у місцевих Сервісних центрах МВС.

Фото: Харківська ОВА