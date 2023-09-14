Уряд Німеччини 13 вересня оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. З-поміж різноманіття техніки у списку можна побачити машини для розмінування та карети швидкої медичної допомоги.

На урядовому сайті детально розписані позиції в загальній кількості поставок та в нинішньому транші. Перелік вражає. Техніка підбиралася з урахуванням потреб української армії.

Інженерні підрозділи ЗСУ будуть раді появі ще двох Wisent 1, що в німецьких документах проходять як Minenräumpanzer, тобто танки для розмінування, але українцям вони більші відомі як машини розмінування.

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Насправді від танку тут дуже багато. По-перше, це і є танк тільки без башти та гармати, оскільки за основу взято Leopard 2. По-друге, тут сильний балістичний захист від мін, що за стандартами НАТО STANAG 4569 відповідає п’ятому і третьому рівням.

Багатофункціональна інженерна машина розмінування Wisent на платформі танку Leopard 2. Фото: ffg-flensburg.de

Потужний 44,5-тонний кілер мін Wisent, тобто "зубр", пересувається за допомогою дизельного двигуна потужністю 960 к.с., що працює в парі з АКПП. Він має гідрогазову підвіску. Як і в танку, внутрішній відсік укомплектований кондиціонером.

Допоки в ЗСУ є шість таких машин, з врахуванням нового траншу буде вісім. Додалося й багато іншої техніки бойового та подвійного призначення.

Вибірка техніки з вересневого траншу поставки урядом ФРН: