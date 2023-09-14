Правительство Германии 13 сентября объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи. Из разнообразия техники в списке можно увидеть машины для разминирования и кареты скорой медицинской помощи.

На правительственном сайте подробно расписаны позиции в общем количестве поставок и в нынешнем транше. Список поражает. Техника подбиралась с учетом нужд украинской армии.

Инженерные подразделения ВСУ будут рады появлению еще двух Wisent 1, которые в немецких документах проходят как Minenräumpanzer, то есть танки для разминирования, но украинцам они больше известны как машины разминирования.

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На самом деле от танка здесь очень много. Во-первых, это и есть танк только без башни и пушки, поскольку за основу взят Leopard 2. Во-вторых, здесь сильная баллистическая защита от мин, что по стандартам НАТО STANAG 4569 соответствует пятому и третьему уровням.

Многофункциональная инженерная машина разминирования Wisent на платформе танка Leopard 2. Фото: ffg-flensburg.de

Мощный 44,5-тонный киллер мин Wisent, то есть "зубр", передвигается с помощью дизельного двигателя мощностью 960 л.с., работающего в паре с АКПП. Он имеет гидрогазовую подвеску. Как и в танке, внутренний отсек укомплектован кондиционером.

Пока у ВСУ есть шесть таких машин, с учетом нового транша будет восемь. Добавилось и много другой техники боевого и двойного назначения.

Выборка техники с сентябрьского транша поставки правительством ФРГ: