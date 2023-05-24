В списке помощи для армии - мостоукладочные машины, техника для разминирования, грузовики, автобусы и радиолокационные средства на автомобильных платформах.

Германия обновила список переданной Украине военной техники, оборудования, автотранспорта и вооружения. Полный список опубликован на официальном правительственном сайте Германии, сообщает Милитарный.

Общее финансирование военной помощи Украины от правительства ФРГ на 2023 год составляет 5,4 миллиарда евро (для справки: аналогичное финансирование за 2022 год составило 2 миллиарда евро).

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В списке правительства – техника по запасам вооруженных сил ФРГ и немецкой промышленности, а также финансирование различных мер помощи вместе с партнерами.

Новый список переданной военной помощи:

1 РЛС воздушного обзора TRML-4D

2 танковых мостоукладчика Biber

3 неназванные мобильные защищенные системы разминирования

54 разведывательных беспилотных комплекса VECTOR

8 антидроновых систем

6 неназванных машин пограничной охраны

1 станция РЭР/РЭБ

34 гражданских внедорожника

17 тягачей 8×8 HX81

2 грузовика-афтолифта

8 грузовиков/автобусов

8 грузовиков Zetros

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Подробнее о некоторых из образцов передаваемой техники:

Грузовик Zetros Mercedes-Benz

Грузовики Zetros производит компания Daimler AG. Они используются для работы в условиях экстремального бездорожья. Грузовик имеет компоновку, которая обеспечивает быстрый доступ к двигателю для его ремонта и лучшую устойчивость автомобиля. Zetros доступен в трех модификациях: Zetros 1833A (4x4), Zetros 2733A (6x6), Zetros 2743A (6x6).

Радар для ЗРК на базе МАN

TRML-4D – это последняя версия радара средней дальности C-диапазона семейства TRML, разработанная компанией Hensoldt в 2018 году. Эта РЛС является основным средством обнаружения воздушных целей в составе батареи ЗРК IRIS-T SLM.

По данным разработчика, мобильный радар с активной фазированной антенной решеткой способен одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных воздушных целей на дальности от 0,01 до 250 км с максимальной высотой обнаружения 30 км. Система смонтирована на шасси грузовика MAN с четырьмя осями, передние – управляемые.

Мостоукладчик Biber

Инженерно-боевая машина на танковом шасси Leopard 1, которая несет и разворачивает мост на переправе через реки, противотанковые рвы и другие препятствия.

Машина разработана в соответствии с требованиями Бундесвера в 1975 году. Всего для армии Германии было построено 105 таких машин. Такую технику эксплуатируют Австралия, Канада, Нидерланды и Италия.