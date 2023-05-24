В списке помощи для армии - мостоукладочные машины, техника для разминирования, грузовики, автобусы и радиолокационные средства на автомобильных платформах.
Германия обновила список переданной Украине военной техники, оборудования, автотранспорта и вооружения. Полный список опубликован на официальном правительственном сайте Германии, сообщает Милитарный.
Общее финансирование военной помощи Украины от правительства ФРГ на 2023 год составляет 5,4 миллиарда евро (для справки: аналогичное финансирование за 2022 год составило 2 миллиарда евро).
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В списке правительства – техника по запасам вооруженных сил ФРГ и немецкой промышленности, а также финансирование различных мер помощи вместе с партнерами.
Новый список переданной военной помощи:
- 1 РЛС воздушного обзора TRML-4D
- 2 танковых мостоукладчика Biber
- 3 неназванные мобильные защищенные системы разминирования
- 54 разведывательных беспилотных комплекса VECTOR
- 8 антидроновых систем
- 6 неназванных машин пограничной охраны
- 1 станция РЭР/РЭБ
- 34 гражданских внедорожника
- 17 тягачей 8×8 HX81
- 2 грузовика-афтолифта
- 8 грузовиков/автобусов
- 8 грузовиков Zetros
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Подробнее о некоторых из образцов передаваемой техники:
Грузовик Zetros Mercedes-Benz
Грузовики Zetros производит компания Daimler AG. Они используются для работы в условиях экстремального бездорожья. Грузовик имеет компоновку, которая обеспечивает быстрый доступ к двигателю для его ремонта и лучшую устойчивость автомобиля. Zetros доступен в трех модификациях: Zetros 1833A (4x4), Zetros 2733A (6x6), Zetros 2743A (6x6).
Радар для ЗРК на базе МАN
TRML-4D – это последняя версия радара средней дальности C-диапазона семейства TRML, разработанная компанией Hensoldt в 2018 году. Эта РЛС является основным средством обнаружения воздушных целей в составе батареи ЗРК IRIS-T SLM.
По данным разработчика, мобильный радар с активной фазированной антенной решеткой способен одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных воздушных целей на дальности от 0,01 до 250 км с максимальной высотой обнаружения 30 км. Система смонтирована на шасси грузовика MAN с четырьмя осями, передние – управляемые.
Мостоукладчик Biber
Инженерно-боевая машина на танковом шасси Leopard 1, которая несет и разворачивает мост на переправе через реки, противотанковые рвы и другие препятствия.
Машина разработана в соответствии с требованиями Бундесвера в 1975 году. Всего для армии Германии было построено 105 таких машин. Такую технику эксплуатируют Австралия, Канада, Нидерланды и Италия.