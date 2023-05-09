До войны нужно готовиться в мирное время, и промышленности это тоже всегда касалось. Причем очень желательно, чтобы посторонние люди об этом прежде времени не догадывались. Журналисты "Авто 24" раскопали несколько старых секретов из области техники военного назначения, которая создавалась вполне мирными предприятиями.

Индустриальный потенциал Украины всегда был важным для “оборонки”, хотя население об участии обычных предприятий в военных программах часто и не догадывалось. В нашем недалеком прошлом мы обнаружили несколько интересных примеров предприятий и товаров так называемого двойного назначения. Сразу отметим, что не все из этих проектов были реализованы, но, безусловно, все они и сегодня достойны внимания.

Такой легкий и неприхотливый автомобиль пригодился бы военным во многих случаях, но к тому времени армия смогла позволить себе более серьезную технику 4х4.

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ЗАЗ-971 (Запорожский автомобильный завод, 1962 г.)

Как шутили тогда информированные люди, эта машина – боевой "Запорожец". Когда в начале 1960-х в Запорожье было налажено производство седанчика ЗАЗ-965, на его базе начали проектировать несколько более вместительных машин. Это был грузовой фургон, пассажирский микроавтобус, пикап и универсальный утилитарный автомобиль высокой проходимости 4х4 с упрощенным кузовом.

Существовало две версии ЗАЗ-971 – с короткой и длинной (на фото) базами. Первая адресовалась военным, желавшим помещать машину в авиатранспорт.

Его заявляли как машину для села и для армии, причем военным сделали отдельную версию с укороченным кузовом – чтобы она помещалась в самолет или в вертолет. Двигатель был от "Запорожца" и расположен сзади, постоянный привод на задние колеса, передок подключался принудительно.

"Короткий" ЗАЗ-971 имел салон с возможностями трансформации: машина создавалась как многоцелевая.

Два опытных экземпляра прошли заводские испытания, но военным тогда больше понравился другой "зазовский" проект – амфибия ЗАЗ-967, ставшая транспортером переднего края и под названием ЛуАЗ-967 ТПК была запущена в серию в Луцке.

ЛАЗ-695 (Львовский автобусный завод)

Часть автобусов пригородного сообщения ЛАЗ-965 в версиях Е (1963 г.), М (1969 г.) и Н (1974 г.) на случай большой войны должны были подпасть под мобилизацию – причем в качестве санитарного транспорта. Но занести носилки с ранеными в салон через узкую боковую дверь было невозможно. Поэтому часть автобусов этих серий имела на передней маске кузова еще одну небольшую дверь, через которую можно было бы подавать носилки.

Часть серийных ЛАЗ-695 имела малозаметную дополнительную дверь на передней маске кузова: автобус быстро превращался в санитарный.

О такой дополнительной функции ЛАЗов знали даже не все водители. Есть воспоминания ветеранов пассажирских перевозок, рассказывающих, что в их автопарках в определенные годы все ЛАЗ-695Н поставлялись с завода с комплектом носилок и стойками для их размещения в три этажа.

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На учениях по гражданской обороне для транспортников существовал норматив по демонтажу сидений в салоне и замене их на стойки с носилками. Водителям приходилось поддерживать соответствующие болты крепления в приличном состоянии, чтобы не было задержек при откручивании резьбы.

ДАЗ-485 (Днепропетровский автомобильный завод, 1950 г.)

Вездеход-амфибия БАВ (Большой Водоплавающий Автомобиль) выпускался серийно и был удивительной техникой. Он брал на палубу 3 тонны груза, быстро ездил по шоссе (73 км/ч), по бездорожью (6х6, лебедка, пониженная и регулировка давления в шинах) и неплохо плавал (11 км/ч). Машина прослужила в армии четверть века, ее выпускали на трех заводах.

Технически сложная амфибия ДАЗ-485 БАВ, спроектированная в г. Днепре, получилась надежной и выносливой. (На фото первые заплывы в Днепропетровске).

Но о том, что эта машина родилась на территории Украины, никто даже не догадывался – всю свою активную жизнь она носила имя БАВ или ЗИЛ-485. Между тем спроектировали этот водоплавающий автомобиль в Днепропетровске (теперь г. Днепр), где его и собирались выпускать серийно. Но неожиданно автомобильный завод ДАЗ перепрофилировали в … ракетный, и он стал тем самым "Южмашем". А производство амфибий было передано на другие предприятия.

Т-155 ПЗМ-2 (Харьковский тракторный завод, 1970-е)

Сам по себе очень интересный в техническом плане трактор Т-150К (колесный) имел особую военную модификацию – легкий тягач Т-155. От сельскохозяйственной машины тягача отличает как минимум буксирное устройство, лишенное аграрной специфики. Это транспортное средство колесной формулы 4х4 предназначено для различных военных нужд, когда воинам нужно переместить что-нибудь тяжелое и несамоходное.

На базе известного харьковского трактора Т-150К был создан легкий инженерный и артиллерийский тягач Т-155, а из него уже сделали полковую землеройную машину ПЗМ-2.

И вот на базе этого тягача был создан еще более удивительный агрегат – ПЗМ-2, полковую землеройную машину. Главное, что она может, это очень быстро рыть окопы (180 метров в час) и траншеи любого назначения. Делается это цепным устройством, напоминающим огромную бензопилу, с пристроенным ротором для отбрасывания грунта.

Интересная особенность: полковая землеройная машина на шасси трактора Т-150 независима от погоды. То есть ПЗМ-2 может рыть землю и в мороз, и что самое удивительное, в дожди, когда на мокром грунте буксуют все четыре колеса – для этого на ней есть мощная 5-тонная лебедка.

Кстати тест-драйв землеройной машины

КМЗ-5 (Киевский мотозавод, 1962 г.)

Полная противоположность показанным выше сверхмощным монстрам – автомобильчик на базе тяжелого мотоцикла КМЗ и легкого автомобиля ЗАЗ-965. Когда конструкторы мотозавода затеяли проект собственного грузовика "Киев", в числе нескольких вариантов они предусмотрели и утилитарный армейский транспортер. Машина не имела полного привода, но имела двигатель, расположенный прямо над ведущими колесами. Это положительно влияет на проходимость, и примеры в истории имеются не единичные – вспомните хотя бы VW Type 82.

Мини-грузовики Киев Киевского мотозавода существовали лишь как концептуальные образцы, но в их числе была специальная версия для армии.

Возможно, военный заказчик и помог бы Киевскому мотозаводу превратиться в автозавод, но саму идею автомобиля от КМЗ зарубили на корню там, где выделяли средства на дооснащение производства.

В наши дни

Возможно, кто-нибудь удивится, но отдельные экземпляры из описанных в этой статье типов транспортных средств сохранились до наших дней. Годятся ли они для современной войны – вопрос другой, но пример такого двойного назначения достаточно показателен.

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