У списку допомоги для армії - мостоукладальні машини, розміновувачі, вантажівки, автобуса та засоби радіолокації на автомобільних платформах.

Німеччина оновила список переданої Україні військової техніки, обладнання, автотранспорту та озброєння. Повний список опубліковано на офіційному урядовому сайті Німеччини, повідомляє Мілітарний.

Загальне фінансування військової допомоги України від уряду ФРН на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро (для довідки: аналогічне фінансування за 2022 рік становило 2 мільярди євро).

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У списку уряду – техніка з запасів збройних сил ФРН та німецької промисловості, а також фінансування різноманітних заходів допомоги разом з партнерами.

Нове списку переданої військової допомоги:

1 РЛС повітряного огляду TRML-4D

2 танкових мостоукладальники Biber

3 неназвані мобільні захищені системи розмінування

54 розвідувальних безпілотних комплекси VECTOR

8 антидронових систем

6 неназваних машин прикордонної охорони

1 станція РЕР/РЕБ

34 цивільних позашляховика

17 тягачів 8×8 HX81

2 вантажівки-афтоліфти

8 вантажівок/автобусів

8 вантажівок Zetros

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Детальніше про деякі зі зразків переданої техніки:

Вантажівка Zetros Mercedes-Benz

Bантажівки Zetros виготовляє компанія Daimler AG. Вони використовуються для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Вантажівка має компонування, яке забезпечує швидкий доступ до двигуна для його ремонту та кращу стійкість автомобіля. Zetros доступний в трьох модифікаціях: Zetros 1833A (4×4), Zetros 2733A (6×6), Zetros 2743A (6×6).

Радар для ЗРК на базі МАN

TRML-4D – це остання версія радара середньої дальності C-діапазону сімейства TRML, що розроблена компанією Hensoldt у 2018 році. Ця РЛС – основний засіб виявлення повітряних цілей в складі батареї ЗРК IRIS-T SLM.

За даними розробника, мобільний радар з активною фазованою антенною решіткою здатен одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних повітряних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км з максимальною висотою виявлення 30 км. Система змонтована на шасі вантажівки MAN з чотирма осями, передні – керовані.

Мостоукладальник Biber

Інженерно-бойова машина на танковому шасі Leopard 1, яка несе та розгортає міст на переправі через річки, протитанкові рови та інші перешкоди.

Машину розроблено відповідно до вимог Бундесверу у 1975 році. Всього для армії Німеччини було побудовано 105 таких машин. Також таку техніку експлуатують Австралія, Канада, Нідерланди та Італія.