Німеччина наступного року подвоїть військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів євро виділять тепер вісім мільярдів. На неї закуплять озброєння, у тому числі бронетехніку.

Таким чином Київ отримає більше техніки, зброї, боєприпасів, амуніції та іншого майна. На нинішньому тижні бюджетний комітет офіційно ухвалить рішення про додаткові чотири з плюсом мільярди.

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Як повідомив Бундестаг 1 листопада, до чергового траншу допомоги Німеччини в останній місяць осені тільки в сегменті колісних та гусеничних машин увійшли:

12 бронетранспортерів

2 самохідні радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T

5 великовантажних тягачів

4 напівпричепи

12 вантажівок типу MAN TGS

Нагадаємо, з усіх європейських країн вклад у допомогу Україні від уряду Німеччини найвищий. Починаючи з 24 лютого 2022 року по 31 липня загальна сума постачання нашій країні перевищила 17 мільярдів євро.

Розмір наданої Україні допомоги країнами-союзниками за півтора року російсько-української війни. Інфографіка: Авто24