Германия в следующем году удвоит военную помощь Украине. Вместо четырех миллиардов евро выделят теперь восемь миллиардов. На нее закупят вооружение, в том числе бронетехнику.

Таким образом, Киев получит больше техники, оружия, боеприпасов, амуниции и другого имущества. На нынешней неделе бюджетный комитет официально примет решение о дополнительных четырех с плюсом миллиарда евро.

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Как сообщил Бундестаг 1 ноября, в очередной транш помощи Германии в последний месяц осени только в сегменте колесных и гусеничных машин вошли:

12 бронетранспортеров

2 самоходных радара TRML-4D для ЗРК IRIS-T

5 большегрузных тягачей

4 полуприцепа

12 грузовиков типа MAN TGS

Напомним, из всех европейских стран вклад в помощь Украине от правительства Германии самый высокий. Начиная с 24 февраля 2022 года по 31 июля, общая сумма поставок нашей стране превысила 17 миллиардов евро.

Размер предоставленной Украине помощи странами-союзниками за полтора года российско-украинской войны. Инфографика: Авто24