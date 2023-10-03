Германия начала нынешний месяц с объявления очередного транша военной поддержки Украины оборудованием и вооружением, в которые вошли танки, бронемашины, транспортная техника и разнообразное имущество.
Сообщения об этом появились в понедельник, 2 октября, на правительственном сайте ФРГ. Речь идет о поставках как из складских резервов линейных войск Бундесвера, так и о промышленных поставках, финансируемых из фондов федеральной помощи.
Если в прошлом году общая сумма помощи Германии была всего 2 миллиарда евро, то в этом году общая сумма составляет почти 5,4 миллиарда.
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В последующие годы размер пособия будет составлять около 10,5 миллиарда евро. Эти средства, в первую очередь, должны быть направлены на военную поддержку Украины.
В октябрьский транш помощи вошли:
- 14 многоцелевых гусеничных машин Bandvagn 206 (BV206), теперь их в ВСУ 42;
- 1 мостоукладочная система BIBER, теперь их 12;
- 2 танка для разминирования WISENT 1, теперь их 10;
- 11 тяжеловесных тягачей 8x8 HX81, теперь их 62;
- 12 полуприцепов, теперь их 57.
В списке есть более двух сотен криптофонов, 99 терминалов SatCom, 20 000 очков, две сотни наборов пограничной службы и другое имущество.
Краткий видеосюжет о работе машины разминирования WISENT 1. Видео: Бундесвер