Германия начала нынешний месяц с объявления очередного транша военной поддержки Украины оборудованием и вооружением, в которые вошли танки, бронемашины, транспортная техника и разнообразное имущество.

Сообщения об этом появились в понедельник, 2 октября, на правительственном сайте ФРГ. Речь идет о поставках как из складских резервов линейных войск Бундесвера, так и о промышленных поставках, финансируемых из фондов федеральной помощи.

Если в прошлом году общая сумма помощи Германии была всего 2 миллиарда евро, то в этом году общая сумма составляет почти 5,4 миллиарда.

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В последующие годы размер пособия будет составлять около 10,5 миллиарда евро. Эти средства, в первую очередь, должны быть направлены на военную поддержку Украины.

В октябрьский транш помощи вошли:

14 многоцелевых гусеничных машин Bandvagn 206 (BV206), теперь их в ВСУ 42;

1 мостоукладочная система BIBER, теперь их 12;

2 танка для разминирования WISENT 1, теперь их 10;

11 тяжеловесных тягачей 8x8 HX81, теперь их 62;

12 полуприцепов, теперь их 57.

В списке есть более двух сотен криптофонов, 99 терминалов SatCom, 20 000 очков, две сотни наборов пограничной службы и другое имущество.

Краткий видеосюжет о работе машины разминирования WISENT 1. Видео: Бундесвер