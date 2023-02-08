Среди уточненного списка техники – самоходные зенитные установки, специальные машины и грузовики.

На сайте немецкого правительства обновили список переданной Украине помощи.

Отмечают, что в этот раз на фронт отправили еще 2 ВСУ Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов. Украина получила уже 32 зенитных самоходных установки Gepard от Германии.

Также в списке готовящейся к отправке помощи указано еще 5 установок Gepard (возможно, приедут уже к концу февраля).

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Также вскоре для ВСУ поступят 5 инженерных танков Dachs и 5 мостоукладчиков Biber.

В переданном сейчас пакете помощи также: