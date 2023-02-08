Серед уточненого списку техніки - самохідні зенітні установки, спеціальні машини та вантажівки.

На сайті німецького уряду оновили список переданої Україні допомоги.

Зазначають, що цього разу на фронт відправили ще 2 ЗСУ Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів. Україна отримала вже 32 зенітних самохідних установки Gepard від Німеччини.

Також у списку допомоги, яку готують до відправлення, вказано ще 5 установок Gepard (можливо, вже до кінця лютого).

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Також невдовзі для ЗСУ надійде 5 інженерних танків Dachs та 5 мостоукладальників Biber.

У переданому зараз пакеті допомоги також є: