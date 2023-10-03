Німеччина розпочала нинішній місяць з оголошення чергового траншу військової підтримки України обладнанням та озброєнням, куди увійшли танки, бронемашини, транспортна техніка та різноманітне майно.

Повідомлення про це з’явилося у понеділок, 2 жовтня, на урядовому сайті ФРН. Йдеться про постачання як зі складів лінійних військ Бундесверу, так і про промислові постачання, що фінансуються з фондів федеральної допомоги.

Якщо торік загальна сума допомоги Німеччини була лише 2 мільярди євро, то цьогоріч загальна сума сягає майже 5,4 мільярда.

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В наступні роки розмір допомоги становитиме близько 10,5 мільярдів євро. Ці кошти в першу чергу мають бути спрямовані на військову підтримку України.

У жовтневий транш допомоги увійшли:

14 багатоцільових гусеничних машини Bandvagn 206 (BV206), тепер їх в ЗСУ 42;

1 мостоукладальна система BIBER, тепер їх 12;

2 танки для розмінування WISENT 1, тепер їх 10;

11 великовагових тягачів 8x8 HX81, тепер їх 62;

12 напівпричепів, тепер їх 57.

У списку ж є понад дві сотні криптофонів, 99 терміналів SatCom, 20 000 окулярів, дві сотні наборів прикордонної служби та інше майно.

Короткий відеосюжет про роботу машини розмінування WISENT 1. Відео: Бундесвер