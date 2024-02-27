26 лютого на урядовому сайті Німеччини опубліковано черговий список допомоги Україні з переліком бойової, гуманітарної техніки, різних видів озброєнь, боєприпасів та амуніції.

Як і в попередні рази, цей пакет допомоги передбачає військову підтримку як з фінансування закупівель зброї та іншої промислової продукції (виробів), так і з резерву на складах Бундесверу.

З-поміж транспортного сегмента для поповнення парку військових машин українських Сил оборони увійшли чотири машини розмінування Wisent 1, три мобільні дистанційно керовані та захищені комплекси розмінування, чотири патрульні машини та десять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.

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Згадані вище машини розмінування та броньовані ремонтно-евакуаційні транспортери БРЕМ базуються на танковому шасі Leopard. Ходова база повністю повторює танк, відмінність лише у відсутності башти з гарматою та великокаліберного кулемета.

Якщо БРЕМ все-таки має конкретні риси інженерної машини, зроблена для ремонту й евакуації важкої колісної та гусеничної техніки, то Wisent залежно від модифікації може бути як інженерною фортифікаційною технікою, так і саперною.

В нинішньому пакеті допомоги мова йде саме про машину розмінування Wisent 1 з буквеним індексом MC. А ще є модифікації ARV з потужною крановою стрілою та AEV з екскаваційним робочим органом.

Усі три версії виготовляє Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). На озброєнні Сил оборони вже є техніка розмінування, що добре себе показала на піротехнічних роботах і про яку ми вже не раз писали. Це доволі потужна 40-тонна за масою машина з силовим потенціалом дизельного двигуна під 951 к.с.

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Маючи фронтальний мінний відвал шириною 3,5 метра, машина не тільки розміновує шлях штурмовим військам, але й розмічає краї системою розмітки смуги руху. Це дозволяє особовому складу, танкам і бронетранспортерам безпечно проходити через очищені смуги вперед та розвивати наступ.

До речі, тут ще й велике значення має підготовка екіпажів, які Німеччина підготувала у своїх навчальних центрах.

Щодо БРЕМ, тобто броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, то це і ремонтник, і евакуатор. Маючи потужний двигун у 830 к.с., цей польовий операціоніст уніфікований з "Леопардом" на добрих 75%. У нього такий же рівень захисту корпусу й екіпажу, як і у базового танка. Якщо фронтальна частина кузова вбереже від снарядів прямого влучання, то бокові трохи тонші борти добре захищають від малокаліберних снарядів, куль та уламків.

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До нового пакету також увійшло 147 пристроїв нічного бачення, 10 розвідувальних безпілотних комплексів Vector HD-40LV з лазерним далекоміром і запасними частинами, 12 терміналів супутникового зв’язку SatCom та 22 антидрони з системи виявлення та придушення безпілотників.

Є в нинішньому транші допомоги 14 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, що також підсилить попередньо переданий (16 лютого) запас озброєння, що був зроблений із гаубиць, зенітних систем та боєприпасів.