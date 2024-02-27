26 февраля на правительственном сайте Германии опубликован очередной список помощи Украине с перечнем боевой, гуманитарной техники, различных видов вооружений, боеприпасов и амуниции.

Как и в предыдущие разы, этот пакет помощи предусматривает военную поддержку как по финансированию закупок оружия и другой промышленной продукции (изделий), так и из резерва на складах Бундесвера.

Среди транспортного сегмента для пополнения парка военных машин украинских Сил обороны вошли четыре машины разминирования Wisent 1, три мобильные дистанционно управляемые и защищенные комплексы разминирования, четыре патрульные машины и десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

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Упомянутые выше машины разминирования и бронированные ремонтно-эвакуационные транспортеры БРЭМ базируются на танковом шасси Leopard. Ходовая база полностью повторяет танк, отличие лишь в отсутствии башни с пушкой и крупнокалиберного пулемета.

Если БРЭМ все-таки имеет конкретные черты инженерной машины, сделана для ремонта и эвакуации тяжелой колесной и гусеничной техники, то Wisent в зависимости от модификации может быть как инженерной фортификационной техникой, так и саперной.

В нынешнем пакете помощи речь идет именно о машине разминирования Wisent 1 с буквенным индексом MC. А еще есть модификации ARV с мощной крановой стрелой и AEV с экскавационным рабочим органом.

Все три версии производит Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). На вооружении Сил обороны уже есть техника разминирования, хорошо себя показала на пиротехнических работах и о которой мы уже не раз писали. Это довольно мощная 40-тонная по массе машина с силовым потенциалом дизельного двигателя под 951 л.с.

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Имея фронтальный минный отвал шириной 3,5 метра, машина не только разминирует путь штурмовым войскам, но и размечает края системой разметки полосы движения. Это позволяет личному составу, танкам и бронетранспортерам безопасно проходить через очищенные полосы вперед и развивать наступление.

Кстати, здесь еще и большое значение имеет подготовка экипажей, которые Германия подготовила в своих учебных центрах.

Что касается БРЭМ, то есть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, то это и ремонтник, и эвакуатор. Имея мощный двигатель в 830 л.с., этот полевой операционист унифицирован с "Леопардом" на добрых 75%. У него такой же уровень защиты корпуса и экипажа, как и у базового танка. Если фронтальная часть кузова убережет от снарядов прямого попадания, то боковые чуть более тонкие борта хорошо защищают от малокалиберных снарядов, пуль и осколков.

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В новый пакет также вошло 147 устройств ночного видения, 10 разведывательных беспилотных комплексов Vector HD-40LV с лазерным дальномером и запасными частями, 12 терминалов спутниковой связи SatCom и 22 антидрона из системы обнаружения и подавления беспилотников.

Есть в нынешнем транше помощи 14 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, что также усилит предварительно переданный (16 февраля) запас вооружения, который состоял из гаубиц, зенитных систем и боеприпасов.