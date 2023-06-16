Модель этих танков будет старше Leopard 2А7, которые сейчас находятся на вооружении Германии.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2. В издании Handelsblatt сообщили, что Дания и Нидерланды уже профинансировали закупку, а Германия согласовала экспортный контракт.

Ожидается, что первые танки из этой партии будут доставлены в Украину в январе 2024 года, а все остальные танки прибудут в течение 2024 года.

Также в тему Германия закупает для Украины 66 бронемашин

О намерениях Дании и Нидерландов передать Украине Leopard 2 стало известно в апреле. Сообщалось, что общая стоимость сделки составляет один миллиард крон (около 147 млн долларов), из которых Дания должна заплатить половину.

Эти 14 танков для Украины будут приобретены в немецкой промышленности, то есть из запасов концерна Rheinmetall.



Танк Leopard 2A4, который Канада передает Украине, прибыл в Польшу.

В настоящее время Нидерланды не передает свои танки ВСУ, но поставляет запчасти и боеприпасы к этим машинам.

Украина рассчитывает на дополнительные танки Leopard 2 и БМП Marder от Германии.