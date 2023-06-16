Модель цих танків буде старішою за Leopard 2А7, які зараз знаходяться на озброєнні Німеччини.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав контракт на постачання Україні 14 танків Leopard 2. У виданні Handelsblatt повідомили, що Данія і Нідерланди вже профінансували закупівлю, а Німеччина погодила експортний контракт.

Очікується, що перші танки з цієї партії доставлять в Україну в січні 2024 року, а всі інші танки прибудуть протягом 2024 року.

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Про наміри Данії та Нідерландів передати Україні Leopard 2 стало відомо у квітні. Повідомлялось, що загальна вартість угоди сягає одного мільярда крон (близько 147 млн доларів), із яких Данія має сплатити половину.

Ці 14 танків для України будуть придбані у німецької промисловості, тобто з запасів концерну Rheinmetall.



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Наразі Нідерланди не передає свої танки ЗСУ, натомість постачає запчастини та боєприпаси до цих машин.

Також Україна розраховує на додаткові танки Leopard 2 та БМП Marder від Німеччини.