В автопарк Державного агентства лісових ресурсів напередодні новорічних свят відвантажено нові лісопатрульні пожежні автомобілі, переобладнані вітчизняним виробником.

Автомобілі АПЛ-7-538I на шасі Iveco Daily 4х4 мають шильдик заводу "Пожмашина" з Чернігівської області. Попри воєнний стан в країні, це підприємство на своїй базі з сучасним верстатним парком, автоматизованими виробничими й технологічними процесами зуміло всього за 10 робочих виконати замовлення лісівників.

Документація на таку машину була розроблена ще торік. Нині вона знайшла відображення у готових продуктах під конкретні завдання лісової охорони. Очікується, що така версія стане популярною на українському ринку пожежної техніки.

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З-поміж постулатів привабливості тут варто назвати комфортну кабіну особового складу. Це все той же багатомісний дворядний салон (6+1), що і в класичній версії Daily.

Щоправда, сама кабіна отримала посилений захист. Для уникнення пошкоджень від гілок, сучкуватих виступів на деревах, коли проїзд варто робити не по дорозі чи просіці, а крутитися між стовбурами, на лобове скло встановили решітку.

Також гнуті трубчаті елементи захисті змонтували на даху, над цистерною та над задньою частиною напіввідкритого кузова для робочих інструментів та допоміжного інвентаря. Не зайвим тут буде і "кенгурятник", встановлений для захисту моторно-радіаторної ніші та фар.

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Під напівкапотом стоїть 3-літровий дизельний двигун на 170 к.с. (Euro 5) із системою упорскування Common Rail. Шестиступенева КПП з'єднана з центральною роздавальною коробкою двома понижувальними передачами.

Підвіска Daily 4x4 адаптована для експлуатації автомобіля в умовах бездоріжжя. Тут маємо параболічні поздовжні листові ресори з високою гнучкістю, на які встановлено осі. Для пом’якшення ходу додано телескопічні амортизатори, котрі разом зі стабілізаторами поперечної стійкості гарантують відмінні робочі характеристики на будь-якому дорожньому покритті та ухилах.

Також екіпажу універсальної пожежної лісопатрульної машини з повним приводом при потребі стане у пригоді лебідка. ЇЇ прикріпили до поперечини в передній частині рами (шасі лонжеронного типу зі спеціальної сталі товщиною 5 мм), що прикрита пластиковим бампером.

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Лебідка має потужність 5 тонн і це дозволяє при потребі здійснити самовитягування автомобіля, відтягнути з дороги чи просіки повалені дерева для розчищення проїзду, визволити з дорожніх непрохідних пасток інші транспортні засоби.

Лісопатрульна пожежна спецтехніка вже відправлена в господарства Держагентства лісових ресурсів. Щоправда, конкретно отримувачів та кількість техніки не вказано. Завод-виробник повідомив лише про автомобілі у множині, тобто мова йде не про одну машину:

"видали готові машини замовнику за 10 робочих днів".