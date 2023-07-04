До підприємств Південного лісового офісу, відкіля поступово відсувається лінія фронту, надійшла перша партія новеньких тракторів, що працюватимуть на лісовідновленні та впорядкуванні зелених угідь.

Нову техніку за програмою оновлення відомчих автопарків централізовано через Державну систему торгів Prozorro закупило ДП "Ліси України". Для початку взяли 11 тракторів, шість з яких уже передано для господарств Південного лісового офісу.

"Кілька одиниць техніки працюватимуть на деокупованій території. Це перша закупівля тракторів за останні 12 років на півдні. Така обновка стала можливою після об'єднання всіх лісових господарств України в єдине державне підприємство", – повідомили сьогодні редакції Авто24 у прес-службі Південного лісового офісу.

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Лінія фронту нині відчутно відсунулась від Миколаївської області і у лісівників південного регіону за півтора роки війни зібралося чимало роботи по догляду та відновленню зелених масивів.

Чимало роботи й у тих господарствах Миколаївської та Одеської області, що були у прифронтовій ділянці та поза зоною воєнних дій. Тому отримані трактори YTO NLX 1024 з відповідними причіпними та навісними агрегатами стануть працівникам лісу у пригоді.

Новенькі трактори будуть працювати на підготовці ґрунту, на операціях по догляду за молодими насадженнями. Фото: ДП "Ліси України"

Сьогодні китайська техніка YTO замінила в українській ніші тракторів загального та сільськогосподарського призначення білоруські машини МТЗ різних класів тяги. Ліцензований двигун Perkins (Англія) у китайському виконанні на згаданій вище моделі NLX 1024 (102 к.с.) хоча й зроблений за тими ж стандартами, що і «британець», але його паливна система вже адаптована під умови українського ринку щодо невибагливості до неякісного дизпалива.

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Виконана за передовими технологіями FIatagri трансмісія вже майже конкурує зі світовими зразками. Тут стоїть малошумна механічна синхронізована КПП з 4 діапазонами на 12 передач вперед і 4 заднього ходу. Ці агрегати в лісі, як і тихий двигун, не будуть агресивними до звірини та птахів.

Китайська техніка YTO замінила в українській ніші тракторів білоруські машини МТЗ різних класів тяги. Фото дилерських центрів і представництв YTO в Україні

Лісівники надали перевагу цьому сільскогосподарському трактору ще й тому, що NLX 1024 економічний у роботі, десь на 20-30% витрачає менше палива, ніж згадані конкуренти.

У господарствах Миколаївської та Одеської областей трактори будуть працювати на підготовці ґрунту, їх також задіють на операціях по догляду за молодими насадженнями та у створенні мінералізованих протипожежних смуг.

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Чимало роботи буде під час осінньої лісокультурної кампанії, в ході якої підприємства Південного лісового офісу мають висадити дерева на площі 5900 га.