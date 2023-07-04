В предприятия Южного лесного офиса, откуда постепенно отодвигается линия фронта, поступила первая партия новеньких тракторов, которые будут работать на лесовосстановлении и благоустройстве зеленых угодий.

Новая техника по программе обновления ведомственных автопарков централизовано через Государственную систему торгов Prozorro закупило ГП "Леса Украины". Для начала взяли 11 тракторов, шесть из которых уже переданы хозяйствам Южного лесного офиса.

"Несколько единиц техники будут работать на деоккупированной территории. Это первая закупка тракторов за последние 12 лет на юге. Такая обновка стала возможной после объединения всех лесных хозяйств Украины в единое государственное предприятие", – сообщили сегодня редакции Авто24 в пресс-службе Южного лесного офиса.

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Линия фронта сейчас ощутимо отодвинулась от Николаевской области и у лесоводов южного региона за полтора года войны собралось много работы по уходу и восстановлению зеленых массивов.

Немало работы и в хозяйствах Николаевской и Одесской областей, которые были вне зоны военных действий. Поэтому полученные тракторы YTO NLX 1024 с соответствующими прицепными и навесными агрегатами пригодятся работникам леса.

Новенькие тракторы будут работать на подготовке почвы, на операциях по уходу за молодыми насаждениями. Фото: ГП "Леса Украины"

Сегодня китайская техника YTO заменила в украинской нише тракторов общего и сельскохозяйственного назначения белорусские машины МТЗ разных классов тяги. Лицензированный двигатель Perkins (Англия) в китайском исполнении на упомянутой выше модели NLX 1024 (102 л.с.) хотя и сделан по тем же стандартам, что и «британец», но его топливная система уже адаптирована под условия украинского рынка относительно неприхотливости к некачественному дизтопливу.

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Выполненная по передовым технологиям FIatagri трансмиссия уже почти конкурирует с мировыми образцами. Здесь стоит малошумная механическая синхронизированная КПП с 4 диапазонами на 12 передач вперед и 4 заднего хода. Эти агрегаты в лесу, как и тихий двигатель, не будут агрессивны к зверям и птицам.

Китайская техника YTO заменила в украинской нише тракторов белорусские машины МТЗ разных классов тяги. Фото дилерских центров и представительств YTO в Украине.

Лесовщики предпочли этот сельскохозяйственный трактор еще и потому, что NLX 1024 экономичен в работе, где-то на 20-30% тратит меньше топлива, чем упомянутые конкуренты.

В хозяйствах Николаевской и Одесской областей тракторы будут работать на подготовке почвы, их также задействуют на операциях по уходу за молодыми насаждениями и созданию минерализованных противопожарных полос.

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Многие работы будут во время осенней лесокультурной кампании, в ходе которой предприятия Южного лесного офиса должны высадить деревья на площади 5900 га.