В рамках проекта "С теплом к армии" Карпатский лесной офис передал на передовую для нужд воинской части автомобиль.

Переданный Volkswagen Transporter уже задействован во фронтовой зоне. Через неделю-другую лесоводы отправят в армейские подразделения на передовую еще два автомобиля. В настоящее время эта техника находится на техническом обслуживании одной из местных СТО.

Всего за время войны только с этого предприятия на нужды ВСУ отправлено более 100 единиц техники, что помогает нашим воинам в борьбе с врагом.

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Работники лесных хозяйств всей Украины передают транспорт для армии как из своих автопарков, так и из прибывающих из-за границы поступлений в виде помощи. На прошлой неделе ГП "Леса Украины" получило от польских коллег из Dyrekcja Generalna Lasów Państwowychh 22 внедорожника и 22 дрона.

Церемониал передачи автомобиля представителям воинской части на территории Карпатского лесного офиса

На свои нужды лесоводы оставляют в основном полученную из Польши специализированную технику по уходу за лесными насаждениями. В последней партии подаренных машин и оборудования было 54 единицы лесной техники для селекции леса и саженцев, как новой, так и уже находившейся в эксплуатации, но по техническому состоянию находится в добротном состоянии.

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В прошлый вторник с территории Томашув-Любельской лесохозяйственной станции, где формировалась партия спецоборудования, техники и всяческих механизмов для лесного хозяйства Украины, вышла колонна фур с ценным грузом, которые собрали лесоводы со всей Польши.

Так в Польше близ Люблина проходила передача техники и оборудования лесоводам Украины. Фото: ГП "Леса Украины"/Lublin112

Груз уже в Украине и распределяется по филиалам ГП "Леса Украины". На местах он сортируется по направлениям использования и помощи ВСУ.

Всего за время войны польские лесоводы передали коллегам из Украины и ВСУ 117 автомобилей, 74 дрона, 35 тепловизоров, 20 генераторов и ряд другого рабочего инвентаря и оборудования.

Так в Польше близ Люблина проходила передача техники и оборудования лесоводам Украины. Фото: ГП "Леса Украины"/Lublin112