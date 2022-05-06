Кроссоверы и пикапы из Польши помогут Украине защищаться от врага

Об этом сообщает на странице в Фейсбуке Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Передача авто повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины состоялась в Надлесничестве Томашев. Во встрече приняли участие генеральный директор государственных лесов Польши в Варшаве Józef Kubica и украинские чиновники.