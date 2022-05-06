Кроссоверы и пикапы из Польши помогут Украине защищаться от врага
Об этом сообщает на странице в Фейсбуке Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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Передача авто повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины состоялась в Надлесничестве Томашев. Во встрече приняли участие генеральный директор государственных лесов Польши в Варшаве Józef Kubica и украинские чиновники.
Это не первая помощь от польских лесоводов украинским коллегам. С начала войны на украинско-польской границе уже проходили подобные встречи. Тогда было передано: 35 тепловизоров для разведывательных групп Вооруженных сил Украины.