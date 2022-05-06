Кросовери та пікапи з Польщі допоможуть Україні боронитись від ворога

Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Передача авто підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України відбулась в Надлісництві Томашів. У зустрічі взяли участь генеральний директор державних лісів Польщі у м. Варшава Józef Kubica та українські чиновники.

Це не перша допомога від польських лісівників українським колегам. З початку війни на українсько-польському кордоні вже відбувалися подібні зустрічі. Тоді було передано: 35 тепловізорів для розвідувальних груп Збройних Сил України.