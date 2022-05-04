Починаючи з 4-го травня 2022 року у Польщі діятиме вимога про нові спеціальні зелені наклейки, які мають бути розміщені на автомобільному склі. За її відсутність водієві може загрожувати штраф у розмірі 500 злотих.

Положення про зразок наклейки для транспортних засобів, які мають право в’їзду в "зону чистого транспорту", підписав 31 березня 2022 року Міністр клімату та навколишнього середовища Польщі. Відповідні положення опубліковані в Dzienniku Ustaw 19 квітня 2022 року, а з 4 травня 2022 року ці положення набирають чинності, нагадує видання.

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Характерна зелена наклейка тепер буде надавати право транспортному засобу в’їжджати в "чисті" транспортні зони по всій Польщі. І хоча в польських агломераціях таких визначених територій поки що немає, закон вже готовий.

Нагадаємо, у грудні 2021 року набули чинності положення про "чисті" транспортні зони, які були включені в поправку до Закону про електромобільність та альтернативні види палива. Окремі муніципалітети можуть визначити зони, до яких дозволять в’їжджати лише автомобілям, що відповідатимуть певним вимогам. Такі машини повинні бути позначені вищезгаданою зеленою наклейкою.

Восьмикутні наклейки будуть видавати органи місцевого самоврядування. На авторизованому транспортному засобі перепустку потрібно прикріпити в нижньому лівому куті лобового скла автомобіля. Інформація, що міститься в ньому, стосується року виробництва транспортного засобу, типу палива, реєстраційного номера та назви муніципалітету, що встановлює зону "чистого" транспорту.

Варто зазначити, що на наклейці немає інформації про стандарт викидів євро. Саме муніципалітети видають наклейки, які зможуть визначити, яким стандартам повинні відповідати транспортні засоби (наприклад, Євро 4 чи 5 або визначати максимальний вік автомобіля), щоб отримати дозвіл на в’їзд у зону. Тому легко передбачити, що правила в’їзду в різні регіони будуть відрізнятися. Простіше кажучи, транспортний засіб, який має дозвіл на в’їзд у зону чистого транспорту у Варшаві, може не потрапити до відповідної зони, скажімо, у Кракові.

Водіям, які в’їжджатимуть у зону "чистого" транспорту без відповідного маркування транспортного засобу, загрожує штраф. Це визначає ст. 96 c. Кодексу про правопорушення: "Хто не дотримується заборони в’їзду в зону "чистого" транспорту, тому загрожує штраф до 500 злотих".