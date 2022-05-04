Начиная с 4-го мая 2022 года в Польше будет действовать требование о новых специальных зеленых наклейках, которые должны быть размещены на автомобильном стекле. За ее отсутствие водителю может грозить штраф в размере 500 злотых.

Положение об образце наклейки для транспортных средств, имеющих право въезда в “зону чистого транспорта”, подписал 31 марта 2022 года министр климата и окружающей среды Польши. Соответствующие положения опубликованы в Dzienniku Ustaw 19 апреля 2022 года, а с 4 мая 2022 года эти положения вступают в силу, напоминает издание.

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Характерная зеленая наклейка теперь будет предоставлять право транспортному средству въезжать в “чистые” транспортные зоны по всей Польше. И хотя в польских агломерациях таких определенных территорий пока нет, закон уже готов.

Напомним, в декабре 2021 года вступили в силу положения о “чистых” транспортных зонах, которые были включены в поправку к Закону об электромобильности и альтернативных видах топлива. Отдельные муниципалитеты могут определить зоны, в которые разрешат въезжать только автомобилям, отвечающим определенным требованиям. Такие машины должны быть помечены вышеупомянутой зеленой наклейкой.

Восьмиугольные наклейки будут выдавать органы местного самоуправления. На авторизованном транспортном средстве пропуск нужно прикрепить в нижнем левом углу лобового стекла автомобиля. Информация, содержащаяся в нем, касается года выпуска транспортного средства, типа топлива, регистрационного номера и названия муниципалитета, который устанавливает зону “чистого” транспорта.

Стоит отметить, что на наклейке нет информации о стандарте выбросов евро. Именно муниципалитеты выдают наклейки, которые смогут определить, каким стандартам должны соответствовать транспортные средства (например, Евро 4 или 5, или определять максимальный возраст автомобиля), чтобы получить разрешение на въезд в зону. Поэтому легко предсказать, что правила въезда в разные регионы будут отличаться. Проще говоря, транспортное средство, которое имеет разрешение на въезд в зону чистого транспорта в Варшаве, может не попасть в соответствующую зону, скажем, в Кракове.

Водителям, которые будут въезжать в зону “чистого” транспорта без соответствующей маркировки транспортного средства, грозит штраф. Это определяет ст. 96c. Кодекса о правонарушениях: “Кто не соблюдает запрет въезда в зону “чистого” транспорта, тому грозит штраф до 500 злотых”.