Правила въезда в Польшу, действовавшие для украинцев до 24 февраля, постепенно возвращаются.

На украинско-польской границе усилен контроль. В Польшу снова не пропускают автомобили с тонированными стеклами. Об этом сообщает агентство УНН, ссылаясь на водителей, выезжающих в эту страну.

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Тонировка стекла в Польше более чем на 10% незаконна и это является поводом для не пропуска автомобиля в страну. В начале войны во время массовой эвакуации на этот нюанс закрывали глаза, но теперь, очевидно, вернули прежние требования.

“Никто не предупредил, что правила стали жестче. И получается, что ты проходишь украинскую границу, потом подъезжаешь к польской — тебе сообщат, что не пропустят из-за тонировки, и приходится возвращаться обратно в Украину. Снимать тонировку и проходить все таможни сначала”, – рассказала украинка, чей автомобиль не пропустили.

Польские пограничники постепенно возвращают правила въезда в страну, действовавшие до 24 февраля. Ранее стало известно, что водителям вновь требуется международное страхование "Зеленая карта". Скорее всего, это требование вскоре вернут и другие страны-соседи Украины. Поэтому перед выездом за границу гражданам желательно изучить правила въезда в ту или иную страну.