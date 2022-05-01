Национальный банк рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, купить полис "Зеленая карта".

28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис будет требоваться при пересечении границы с Польшей.

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Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами. Напомним, с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса “Зеленая карта”.

“Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны в большинстве из них не было никакой возможности приобретать полисы “Зеленая карта”, выезжая за границу в поисках безопасного места. За два месяца войны украинские страховщики вместе с МТСБУ наладили процесс транспортировки полисов в перемещенные офисы страховых компаний и к границе. Также они отработали оптимальные условия приобретения и пользования таким полисом”, – прокомментировала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Сегодня заключить договор международного страхования “Зеленая карта” можно со скидкой 50% у украинских страховщиков. Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не превышает 1 год. Цена на страховой полис “Зеленая карта” определена МТСБУ и является одинаковой для всех страховщиков. Стоимость полиса “Зеленая карта” в Украине ниже, чем в большинстве стран.

При отсутствии бумажных бланков “Зеленой карты” договоры могут оформляться в черно-белых копиях или путем генерирования pdf-файлов.

После оформления договора и осуществления оплаты, страховщики внесут данные о нем к Централизованной базе данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и пришлют страхователю pdf страхового сертификата.

ЦБД Бюро уже работает, информация о заключенных договорах вносится своевременно, сотрудники Госпогранслужбы имеют возможность проверить наличие и силу сертификата, как и раньше, путем запроса на нее.