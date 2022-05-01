Національний банк рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс "Зелена картка".

28 квітня 2022 року регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею.

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Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами. Нагадаємо, з початку війни українці мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісу "Зелена картка".

"Ми вдячні усім країнам, які із розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни у більшості з них не було жодної можливості придбавати поліси "Зелена картка", рушаючи за кордон у пошуках безпечного місця. За два місяці війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів до переміщених офісів страхових компаній та до кордону. Також вони відпрацювали оптимальні умови придбання та користування таким полісом", – прокоментувала директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.

Сьогодні укласти договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна зі знижкою 50% в українських страховиків. Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк – 15 днів, максимальний – не перевищує 1 рік. Ціна на страховий поліс "Зелена картка" визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків. Вартість полісу "Зелена картка" в Україні є нижчою, ніж у більшості країн.

За умови відсутності паперових бланків “Зеленої картки” договори можуть оформлюватись у чорно-білих копіях або шляхом генерування pdf-файлів.

Після оформлення договору та здійснення оплати, страховики внесуть дані про нього до Централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України та надішлють страхувальнику pdf-файл страхового сертифікату.

ЦБД Бюро вже працює, інформація про укладені договори вноситься своєчасно, співробітники Держприкордонслужби мають змогу перевірити наявність та чинність сертифікату, як і раніше, шляхом запиту до ней.