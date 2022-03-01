Громадяни, що мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, до Польщі, Словаччини, Угорщини і Молдови не потребують полісів страхування "Зелена картка".

Кордони цих країн громадяни України можуть перетинати без полісів "Зелена картка". Українські прикордонники також не вимагають наявності полісу “Зелена картка” відповідно до розпоряджень Міністерства закордонних справ України. Рішення щодо перетину кордону без полісу "Зелена картка" зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану.

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Нагадаємо, "Зелена картка" – це міжнародний договір “автоцивілки”. Цей вид страхування є обов’язковим щодо всіх транспортних засобів, що виїжджають з території України. Поліс “Зелена картка” діє за кордоном, на території країн-членів системи "Зелена картка". Крім того, за інформацією Моторного (транспортного) страхового бюро України, страховики Польщі безоплатно виписуватимуть поліс цивільної відповідальності для українців строком на 30 днів.

Також нагадаємо, що зв’язку з воєнним станом, чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років не випускають за межі нашої держави.