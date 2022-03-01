Граждане, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, в Польшу, Словакию, Венгрию и Молдову, не нуждаются в полисе страхования "Зеленая карта".

Границы этих стран граждане Украины могут пересекать без полисов "Зеленая карта". Украинские пограничники также не требуют наличия полиса "Зеленая карта" в соответствии с распоряжениями Министерства иностранных дел Украины. Решение о пересечении границы без полиса "Зеленая карта" обусловлено введением в Украине военного положения.

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Напомним, "Зеленая карта" – это международный договор "автогражданки". Этот вид страхования обязателен для всех транспортных средств, которые выезжают с территории Украины. Полис "Зеленая карта" действует за границей, на территории стран-членов системы "Зеленая карта". Кроме того, по информации Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, страховщики Польши будут бесплатно выписывать полис гражданской ответственности для украинцев сроком на 30 дней.

Также напомним, что связи с военным положением мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет не выпускают за пределы нашего государства.