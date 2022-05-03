Правила в'їзду до Польщі, що діяли для українців до 24 лютого, поступово повертаються.

На українсько-польському кордоні посилено контроль. У Польщу знову не пропускають автомобілі з тонованим склом. Про це повідомляє агентство УНН, посилаючись на водіїв, які виїжджають у цю країну.

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Тонування скла у Польщі більш ніж на 10% незаконне і це є приводом для не пропуску автомобіля в країну. На початку війни під час масової евакуації на цей нюанс заплющували очі, але тепер, очевидно, повернули колишні вимоги.

"Ніхто не попередив, що правила стали жорсткішими. І виходить, що ти проходиш український кордон, потім під'їжджаєш до польського — тобі повідомлять, що не пропустять через тонування, і доводиться повертатися назад в Україну. Знімати тонування і проходити всі митниці спочатку", — розповіла українка, чий автомобіль не пропустили.

Польські прикордонники поступово повертають правила в'їзду до країни, що діяли до 24 лютого. Раніше стало відомо, що водіям знову потрібне міжнародне страхування "Зелена карта". Швидше за все, цю вимогу незабаром повернуть й інші країни-сусіди України. Тому перед виїздом за кордон громадянам бажано вивчити правила в'їзду в ту чи іншу країну.