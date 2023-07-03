У рамках проекту "З теплом до армії" Карпатський лісовий офіс передав на передову для потреб військової частини автомобіль.

Переданий Volkswagen Transporter уже задіяний у фронтовій зоні. Через тиждень-другий лісівники відправлять в армійські підрозділи на передову ще два автомобілі. Нині ця техніка перебуває на технічному обслуговуванні в одній з місцевих СТО.

Загалом за час війни тільки з цього підприємства на потреби ЗСУ відправлено понад 100 одиниць техніки, що добряче допомагає нашим воїнам у боротьбі з ворогом.

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Працівники лісових господарств усієї України надають транспорт для армії як зі своїх автопарків, так і з тих надходжень, що прибувають з-за кордону у вигляді допомоги. На минулому тижні ДП "Ліси України" отримало від польських колег з Dyrekcja Generalna Lasów Państwowychh 22 позашляховики і 22 дрони.

Церемоніал передачі автомобіля представникам військової частини на території Карпатського лісового офісу

На свої потреби лісівники лишають в основному отриману з Польщі спеціалізовану техніку для догляду за лісовими насадженнями. В останній партії подарованих машин та обладнання було 54 одиниці лісової техніки для селекції лісу та саджанців, як нової, так і тієї, що вже перебувала в експлуатації, але за технічним станом знаходиться у добротному стані.

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Минулого вівторка з території Томашув-Любельської лісогосподарської станції, де формувалася партія спецобладнання, техніки та усіляких механізмів для лісового господарства України вийшла колона фур з цінним вантажем, що зібрали лісівники з усієї Польщі.

Ось так у Польщі поблизу Любліна проходила передача техніки та обладнання лісівникам України. Фото: ДП "Ліси України"/Lublin112

Вантаж вже в Україні і розподіляється по філіалах ДП "Ліси України". На місцях він сортується по напрямках використання та допомоги ЗСУ.

Загалом за час війни польські лісівники передали колегам з України та для ЗСУ 117 автомобілів, 74 дрони, 35 тепловізорів, 20 генераторів та ряд іншого робочого інвентаря і обладнання.

Ось так у Польщі поблизу Любліна проходила передача техніки та обладнання лісівникам України. Фото: ДП "Ліси України"/Lublin112