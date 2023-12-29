В автопарк Государственного агентства лесных ресурсов накануне новогодних праздников отгружены новые лесопатрульные пожарные автомобили, изготовленные отечественным производителем.

Автомобили АПЛ-7-538I на шасси Iveco Daily 4х4 имеют шильдик завода “Пожмашина” из Черниговской области. Несмотря на военное положение в стране, это предприятие на своей базе с современным станочным парком, автоматизированными производственными и технологическими процессами сумело всего за 10 рабочих выполнить заказ лесоводов.

Документация на такую машину была разработана еще в прошлом году. Сейчас она нашла отражение в готовых продуктах под конкретные задачи лесной охраны. Ожидается, что такая версия станет популярной на украинском рынке пожарной техники.

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Среди постулатов привлекательности здесь стоит назвать комфортную кабину личного состава. Это все тот же многоместный двухрядный салон (6+1), что и в классической версии Daily.

Правда, сама кабина получила усиленную защиту. Во избежание повреждений от веток, сучковатых выступлений на деревьях, когда проезд нужно делать не по дороге или просеке, а крутиться между стволами, на лобовое стекло установили решетку.

Также гнутые трубчатые элементы защиты смонтировали на крыше, над цистерной и над задней частью полуоткрытого кузова для рабочих инструментов и вспомогательного инвентаря. Не лишним здесь будет и "кенгурятник", установленный для защиты моторно-радиаторной ниши и фар.

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Под полукапотом стоит 3-литровый дизельный двигатель на 170 л.с. (Euro 5) с системой впрыска Common Rail. Шестиступенчатая КПП соединена с центральной раздаточной коробкой двумя понижающими передачами.

Подвеска Daily 4x4 адаптирована для эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья. Здесь имеем параболические продольные листовые рессоры с высокой гибкостью, на которые установлены оси. Для смягчения хода добавлено телескопические амортизаторы, которые вместе со стабилизаторами поперечной устойчивости гарантируют отличные рабочие характеристики на любом дорожном покрытии и уклонах.

Также экипажу универсальной пожарной лесопатрульной машины с полным приводом при необходимости пригодится лебедка. Ее прикрепили к поперечине в передней части рамы (шасси лонжеронного типа из специальной стали толщиной 5 мм), прикрытой пластиковым бампером.

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Лебедка имеет мощность 5 тонн и это позволяет при необходимости осуществить самовытягивание автомобиля, оттянуть с дороги или просеки поваленные деревья для расчистки проезда, освободить из дорожных непроходимых ловушек другие транспортные средства.

Лесопатрульная пожарная спецтехника уже отправлена в хозяйства Госагентства лесных ресурсов. Правда, конкретно получателей и количество техники не указано. Завод-производитель сообщил только об автомобилях во множественном числе, то есть речь идет не об одной машине:

"выдали готовые машины заказчику за 10 рабочих дней".