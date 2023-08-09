Ведущий украинский производитель специализированной техники компания "Пожмашина" сделала мероприятие "два в одном", проведя презентацию пиротехнической машины и организовав передачу большой партии автоцистерн.

Презентация новой машины и передача техники подразделениям ГСЧС состоялась на базе Отряда технической службы ГСЧС в Киевской области.

Автомобиль пиротехнической службы построен на южнокорейском шасси Daewoo Novus, которое в последнее время все чаще используется украинскими машиностроителями под всяческие надстройки. Например, из них производят дорожные машины со снежными плугами и пескоразбрасывателями в кузове самосвала, мусоровозы и специализированные надстройки для спасательных, пиротехнических служб ГСЧС.

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Конкретный пиротехнический экземпляр "Пожмашины" на 3-осном шасси (6х4) Daewoo Novus – надстройка с двумя рабочими отсеками и краном-манипулятором на заднем свесе. КМУ с 10-метровой подачей гидравлической стрелы секционного типа может оперировать с грузом массой 2830 кг.

Что касается силового потенциала, то диапазон может колебаться от 215 до 380 л.с., двигатель и коробка ZF (механика и автомат) подбираются в соответствии со специализацией ТС и его условиями эксплуатации.

Спецтехника по летнему производственному зачету компании "Пожмашина". Фото: Дмитрий Кисилевский

Приятной новостью стала и передача подразделениям ГСЧС 38 автоцистерн, изготовленных упомянутым предприятием.