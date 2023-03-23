Государственная служба чрезвычайных ситуаций начала эксплуатацию электромобилей. Первым "зеленым" авто получили сотрудники ГСЧС в Кировоградской области.

В распоряжение службы ГСЧС поступил первый электромобиль BYD E2. Он разгоняется до 50 км/ч за 3,9 секунды, а запас хода превышает 400 км.

Читайте также: Китайский BYD стал дороже Volkswagen

Новый BYD E2 – электрический хэтчбек С-класса со сдержанным дизайном. Автомобиль достигает 4,24 м в длину при колесной базе 2,61 м. Хотя модель бюджетная, в салоне установлены виртуальный приборный щиток и большой тачскрин, а оснащение включает камеру заднего вида, навигацию и круиз-контроль.

Электромобиль BYD E2 оснащен двигателем 95 л. и 180 Нм и разгоняется до 50 км/ч всего за 3,9 с. Батарея на 43,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода 405 км.