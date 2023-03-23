Державна служба надзвичайних ситуацій розпочала експлуатацію електромобілів. Першим "зелене" авто отримали співробітники ДСНС у Кіровоградській області.

До розпорядження служби ДСНС надійшов перший електромобіль BYD E2. Він розганяється до 50 км/год за 3,9 с, а запас ходу перевищує 400 км.

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Новий BYD E2 – електричний хетчбек С-класу із стриманим дизайном. Автомобіль досягає 4,24 м у довжину при колісній базі 2,61 м. Хоча модель бюджетна, в салоні встановлені віртуальний щиток приладів і великий тачскрин, а оснащення включає камеру заднього виду, навігацію та круїз-контроль.

Електромобіль BYD E2 оснащений двигуном 95 к. с. і 180 Нм і розганяється до 50 км/год лише за 3,9 с. Батарея на 43,2 кВт∙год забезпечує запас ходу 405 км.