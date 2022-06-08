За сумою капіталізації BYD вийшов на третє місце, поступаючись лише Tesla та Toyota.

Опубліковано рейтинг найбільших автомобільних компаній світу за сумою їх капіталізації – тобто вартості на ринку. Ця величина розраховується з добутку кількості акцій компанії на вартість однієї акції.

За цим показником й надалі лідирує Tesla – її капіталізація становить 728,8 мільярда доларів. Tesla ще минулого року перевершила капіталізації Toyota, Volkswagen, Daimler і General Motors разом узятих.

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Найближчі конкуренти, хоча й випускають більше машин та мають набагато більшу кількість заводів, поступаються лідеру в 5-7 разів. Зокрема, Toyota, яка за розміром капіталізації посідає друге місце серед автовиробників, оцінюється у 228,9 мільярда доларів.

У цьому році на третє місце ввірвався китайський BYD (капіталізація 128,8 мільярда доларів), якому вдалося випередити німецький концерн Volkswagen (117,6 мільярда доларів).

Концерн BYD відмовився від виробництва неелектрифікованих автомобілів, і тепер він повністю зосередився на випуску гібридів та електромобілів. В Україні цей бренд був представлений понад десять років тому, а торік один з “сірих” дилерів заявив, що буде представляти BYD офіційно. Однак з того часу жодного розвитку бренду в країні не сталося – автомобілі під цією маркою поставляються в Україну неофіційно кількома компаніями та приватниками.

Цікаво, що BYD працює майже повністю автономно від постачальників. На її підприємствах виробляються як акумулятори, так і мікроелектроніку, гострий дефіцит якої продовжує завдавати збитків світовим автовиробникам, які залежать від зовнішнього постачання. Основну діяльність BYD веде у Китаї, а також продає автомобілі у Норвегії та кількох країнах Південної Америки.

У свіжому рейтингу General Motors опинився лише на сьомому рядку з показником 54,8 мільярда доларів, а п'ятий і шостий рядки дісталися Mercedes-Benz (77,3 мільярда доларів) і BMW (58,17 мільярда доларів) відповідно. Замикають топ-10 Ford (53,5 мільярда доларів), Stellantis (46,3 мільярда доларів) та Honda (43,4 мільярда доларів).