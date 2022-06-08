По сумме капитализации BYD вышел на третье место, уступая лишь Tesla и Toyota.

Опубликован рейтинг крупнейших автомобильных компаний мира по сумме их капитализации – то есть стоимости на рынке. Эта величина рассчитывается из произведения количества акций компании на стоимость одной акции.

По этому показателю и в дальнейшем лидирует Tesla – ее капитализация составляет 728,8 миллиарда долларов. Tesla еще в прошлом году превзошла капитализации Toyota, Volkswagen, Daimler и General Motors вместе взятых.

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Ближайшие конкуренты, хотя и выпускают больше машин и имеют гораздо большее количество заводов, уступают лидеру в 5-7 раз. В частности, Toyota, которая по размеру капитализации занимает второе место среди автопроизводителей, оценивается в 228,9 миллиарда долларов.

В этом году на третье место ворвался китайский BYD (капитализация 128,8 миллиарда долларов), которому удалось опередить немецкий концерн Volkswagen (117,6 миллиарда долларов).

Концерн BYD отказался от производства неэлектрифицированных автомобилей, и теперь он полностью сосредоточился на выпуске гибридов и электромобилей. В Украине этот бренд был представлен более десяти лет назад, а в прошлом году один из “серых” дилеров заявил, что будет представлять BYD официально. Однако с тех пор никакого развития бренда в стране не произошло – автомобили под этой маркой поставляются в Украину неофициально несколькими компаниями и частниками.

Интересно, что BYD работает почти полностью автономно от поставщиков. На ее предприятиях производятся как аккумуляторы, так и микроэлектронику, острый дефицит которой продолжает наносить ущерб мировым автопроизводителям, которые зависят от внешнего снабжения. Основную деятельность BYD ведет в Китае, а также продает автомобили в Норвегии и нескольких странах Южной Америки.

В свежем рейтинге General Motors оказался лишь на седьмой строчке с показателем 54,8 миллиарда долларов, а пятая и шестая строчки достались Mercedes-Benz (77,3 миллиарда долларов) и BMW (58,17 миллиарда долларов) соответственно. Замыкают топ-10 Ford (53,5 миллиарда долларов), Stellantis (46,3 миллиарда долларов) и Honda (43,4 миллиарда долларов).