Провідний український виробник спеціалізованої техніки компанія "Пожмашина" зробила захід "два в одному", провівши презентацію піротехнічної машини та організувала передачу великої партії автоцистерн.

Презентація нової машини та передача техніки підрозділам ДСНС відбулася на базі Загону технічної служби ДСНС у Київській області.

Автомобіль піротехнічної служби побудовано на південнокорейському шасі Daewoo Novus, що останнім часом все частіше використовується українськими машинобудівниками під усілякі надбудови. Наприклад, з них роблять дорожні машини зі сніговими плугами та піскорозкидачами у кузові самоскида, сміттєвози та спеціалізовані надбудови для рятувальних, піротехнічних служб ДСНС.

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Конкретний екземпляр піротехнічної “Пожмашини" на 3-вісному шасі (6х4) Daewoo Novus – надбудова з двома робочими відсіками та краном-маніпулятором на задньому навісі. КМУ з 10-метровою подачею гідравлічної стріли секційного типу спроможна оперувати з вантажем масою 2830 кг.

Щодо силового потенціалу, то тут діапазон може коливатися від 215 до 380 к.с., двигун та коробка ZF (механіка і автомат) підбираються відповідно до спеціалізації ТЗ та його умови експлуатації.

Спецтехніка з літнього виробничого заліку компанії "Пожмашина". Фото: Дмитро Кисилевський

Приємною новиною стала і передача підрозділам ДСНС 38 автоцистерн, виготовлених згаданим підприємством.