В наиболее пострадавшие от войны районы Харьковской области целевым назначением пришло 13 специализированных автомобилей легкой коммерческой группы и тяжелого грузового сегмента.

Гуманитарный транспортный транш подготовили и отправили в деоккупированные районы Харьковщины Федеральное агентство по технической помощи Германии и МИД этой страны. Получателями техники стали коммунальные предприятия Купянского, Изюмского и Чугуевского районов.

Решение о выделении средств и закупке техники было принято в конце февраля. Через неполные две недели техника уже прибыла в Украину. Ее приняли и передали громадам.

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В перечне подаренного транспорта есть два тентовых грузовика для перевозки гуманитарной помощи и два автомобиля для доставки питьевой воды, имеющих устройства для обогрева цистерны на случай мороза. Также есть три самосвала грузоподъемностью от 30 до 50 тонн и один самосвал 20-тонной грузоподъемности. Кроме этого, прибыло пять грузопассажирских автомобилей.

Общая стоимость этого транша достигла почти 2 млн евро. Где-то на подходе еще один имущественный транш на сумму 500 тысяч евро. В дороге обогреватели, тепловентиляторы, генераторы и другие необходимые товары широкого потребления, крайне необходимы прифронтовым районам.

"Агентство по технической помощи Германии отметило, что Харьковский регион – один из наиболее пострадавших от боевых действий, поэтому очень важна наша совместная работа. В подаренном транспортном парке спецтехники есть три автомобиля, оборудованных инструментами для строительных бригад", – рассказал директор департамента гражданской защиты области Иван Сокол.

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Открыли линейку подаренной техники автомобили коммерческой группы LCV. Бортовые машины Iveco Daily с двухрядной кабиной имеют 4-цилиндровый 2,3-литровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. Салон рассчитан на семь человек (1+2+4), то есть это отличный вариант для выездной бригады ремонтников любой коммунальной службы.

Сегмент тяжелых машин открыл самосвал Mercedes-Benz Zetros 2036. В Украине такая модель довольно редкая. В прошлом году Zetros в различных версиях колесной базы и модификаций несколькими партиями прибывал в Украину, но не в гражданский сектор, а в военный. В основном для Сил обороны приходили тягачи тяжеловесных полуприцепов и бортовые машины с полным приводом. Сейчас в хозяйственный сектор страны пришли самосвалы, транспортные машины и водовозки.

Имея мощный 12,8-литровый двигатель (OM460) мощностью 360 л.с. и 1800 Нм крутящего момента, Zetros 2036 в той линейке был самый маленький. Главная привлекательность 20-тонной платформы в том, что кузов в операционном режиме может высыпать сыпучие или кусковые грузы в любую сторону – трехсторонняя разгрузка добавляет популярности этой машине.

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Еще более редкая в наших краях модель самосвала Mercedes-Benz Zetros 4042. Этот представитель тяжелой группы машин, как свидетельствует защитный козырек над крышей, относится к группе карьерной техники для перевозки кусковой породы – бутового камня, щебня различных фракций, угля и, конечно, сыпучих грузов.

Под капотом великана с 40-тонной грузоподъемностью стоит шестицилиндровый рядный дизельный двигатель (OM 460) с рабочим объемом 12,8 л. Он выдает под 476 л.с. с максимальным крутящим моментом 2300 Нм.

В стандартной комплектации работе помогает 16-ступенчатая коробка и двухступенчатая раздаточная коробка Zetros. Блокировка дифференциала, включается, может создавать тягу, даже если отдельные колеса теряют сцепление.

Вся техника уже отправлена в громады, проходит обслуживание после перегона из Германии и готовится к регистрации в местных Сервисных центрах МВД.

Фото: Харьковская ОГА