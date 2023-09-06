Компания Mercedes-Benz Special Trucks поставила для нужд украинских силовых структур более 100 высокопроходимых грузовиков Zetros.

Факт поставки 5 сентября озвучил Daimler Truck. При этом сделан акцент, что в приложении к технике в виде безвозмездной военной поддержки идет разработанная логистика запасных частей. Также проведено предварительное обучение водителей.

Средства на закупку автомобилей капотной компоновки поступили от правительства Германии. В этом проекте привлечены еще два министерства Германии – иностранных дел и обороны.

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В основном пришли полноприводные транспортные машины, но есть разные версии автомобилей с колесной формулой 6х6 и 4х4, масса которых колеблется от 16,5 до 40 тонн.

Грузовики с высокой проходимостью оснащены шестицилиндровым дизельным двигателем OM 460 мощностью от 360 до 476 л.с. Рабочий объем 12,8 л обеспечивает максимальный крутящий момент до 2300 Нм.

Новенькие Mercedes-Benz Zetros доставлены в Украину для военной поддержки и материально-технического обеспечения. Фото: Daimler Truck

В стандартной комплектации стоит 16-ступенчатая коробка и двухступенчатая раздаточная коробка Zetros. Блокировка включаемого дифференциала может создавать тягу, даже если отдельные колеса теряют сцепление.