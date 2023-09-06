Компанія Mercedes-Benz Special Trucks поставила для потреб українських силових структур понад 100 високопрохідних вантажівок Zetros.

Факт поставки 5 вересня озвучив Daimler Truck. При цьому зроблено наголос, що в додатку до техніки у вигляді безоплатної військової підтримки йде розроблена логістика запасних частин. Також проведено попереднє навчання водіїв.

Кошти на закупівлю автомобілів капотного компонування надійшли від уряду Німеччини. У цьому проєкті залучені ще два міністерства Німеччини – закордонних справ та оборони.

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В основному прийшли повнопривідні транспортні машини, але є різні версії автомобілів з колісною формулою 6х6 та 4х4, маса яких коливається від 16,5 до 40 тон.

Вантажівки з високою прохідністю оснащені шестициліндровим рядним дизельним двигуном OM 460 потужністю від 360 до 476 к.с. Робочий об'єм 12,8 л забезпечує максимальний крутний момент до 2300 Нм.

Новенькі Mercedes-Benz Zetros доставлені в Україну для військової підтримки та матеріально-технічного забезпечення. Фото: Daimler Truck

У стандартній комплектації стоїть 16-ступенева коробка передач і двоступенева роздавальна коробка Zetros. Блокування диференціала, що вмикається, може створювати тягу, навіть якщо окремі колеса втрачають зчеплення.