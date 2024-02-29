Шпионы заметили прототип электромобиля Mercedes-Benz GLC 2026 во время дорожных испытаний в холодных погодных условиях. Ранее компания сообщала, что планирует переход исключительно на электромобили к 2030 году, однако немецкий автопроизводитель несколько изменил этот план.

Mercercedes-Benz решил скорректировать свои планы, из-за того, что многие правительства в Европе пересматривают запланированные запреты на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Читайте также: Редкий Mercedes-Benz 190 продают за 425 000 долларов

Немецкий автопроизводитель также признал, что спрос на электромобили в 2030 году может быть не таким высоким, как предполагалось изначально. Однако, компания все же планирует дебют нескольких электрических моделей в следующие несколько лет.

Прототип, который заметили шпионы, будет одной из первых таких моделей. Как отмечают авторы фото, это будущий Mercedes-Benz GLC EV. Ожидается, что авто будет построено на платформе MB.EA, которую недавно представил Mercedes-Benz.

Также интересно: Mercedes-Benz CLE 2024 Cabriolet начал продаваться в Европе

Поговаривают, что автопроизводитель перенесет производство модели EQS на завод в Бремене в Германии, чтобы освободить место для GLC EV на заводе MBUSI в Алабаме, ведь Mercedes-Benz GLC EV будет продаваться также в США.

Из интересных опций, которыми оборудован прототип – поворот задней оси, выдвижные дверные ручки, а также небольшое багажное отделение в передней части авто, что выглядит несколько странно, учитывая большие размеры автомобиля.

Читайте также: Mercedes-Benz готовит маленький g-Class

Потенциальным клиентам GLC EV придется немного подождать, пока Mercedes-Benz не подтвердит основные характеристики модели, включая емкость батареи и запас хода. Несмотря на это, понятно, что автопроизводитель будет предлагать кроссовер как с двумя, так и с одним двигателем. Ожидается, что производство модели начнется в начале 2026 году