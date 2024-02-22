Модель с открытым верхом имеет 4 уровня комплектаций с 4 доступными силовыми установками. В Британии цена на авто начинается с $67 000.

Базовая модель кабриолета AMG Line оснащена 18-дюймовыми легкосплавными дисками, автоматическим климат контролем, спортивным рулем с кожей Nappa, беспроводной зарядной панелью, камерой заднего вида и системами отслеживания дорожных знаков и слепых зон. Следующая комплектация AMG Line Premium оснащена дисками 19 размера, камерами кругового обзора, улучшенными фарами и навигацией и дороже на несколько тысяч долларов.

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Комплектация AMG Line Premium Plus начинается от 74 162 долларов и имеет 20-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистему премиум-класса, проекционный дисплей, а также пакет Energizing Plus Package, который включает передние сиденья с функцией массажа и несколько дополнительных опций.

Топовая комплектация называется Premier Edition и дополнительно предлагает другие диски с фирменным знаком AMG, а также подогрев руля и кожаную обивку Nappa по цене в $77 318.

Все варианты доступны в конфигурации CLE 200, которая оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 204 л.с. Высшие комплектации также предлагаются в варианте CLE 300 4Matic с двигателем объемом 2,0 л мощностью 258 л.с. и полным приводом.

На выбор доступен также дизельный двигатель объемом 2,0 литра, который выдает 197 л.с. Стоит отметить, что вся линейка бензиновых и дизельных силовых агрегатов, доступна для CLE Cabriolet, имеет технологию мягкого гибрида на всех уровнях комплектаций.

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CLE Cabriolet выпускается в восьми цветах экстерьера. Мягкий верх доступен в красном, черном или сером цветах, а внутри клиенты могут выбрать кожаную обивку Power Red/Black, Macchiato Beige/Black, Tonka Brown/Black или простой черный цвет.