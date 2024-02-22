Модель з відкритим верхом має 4 рівні комплектацій з 4 доступними силовими установками. В Британії ціна на авто починається з $67 000.

Базова модель кабріолета AMG Line оснащена 18-дюймовими легкосплавними дисками, автоматичним клімат-контролем, спортивним кермом зі шкірою Nappa, бездротовою зарядною панеллю, камерою заднього виду та системами відстежування дорожніх знаків й сліпих зонах. Наступна комплектація AMG Line Premium оснащена дисками 19 розміру, камерами кругового огляду, покращеними фарами та навігацією й дорожча на декілька тисяч доларів.

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Комплектація AMG Line Premium Plus починається від 74 162 доларів й має 20-дюймові легкосплавні диски, аудіосистему преміумкласу, проєкційний дисплей, а також пакет Energizing Plus Package, який включає передні сидіння з функцією масажу та кілька додаткових опцій.

Топова комплектація називається Premier Edition й додатково пропонує інші диски з фірмовим знаком AMG, а також підігрів керма та шкіряну оббивку Nappa за ціною у $77 318.

Усі варіанти доступні в конфігурації CLE 200, яка оснащена 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 204 к.с. Вищі комплектації також пропонуються у варіанті CLE 300 4Matic з двигуном об’ємом 2,0 л потужністю 258 к.с. та повним приводом.

На вибір доступний також дизельний двигун об’ємом 2,0 літри, який видає 197 к.с. Варто зазначити, що вся лінійка бензинових та дизельних силових агрегатів, доступна для CLE Cabriolet, має технологію м’якого гібрида на всіх рівнях комплектацій.

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CLE Cabriolet випускається у восьми кольорах екстер’єру. М’який верх доступний у червоному, чорному або сірому кольорах, а всередині клієнти можуть обрати шкіряну оббивку Power Red/Black, Macchiato Beige/Black, Tonka Brown/Black або простий чорний колір.