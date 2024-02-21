Компанія Rossmonster перетворила звичайний Mercedes-Benz Sprinter на справжній позашляховий кемпер, який обладнано преміум опціями. Його вартість – близько 150 000 доларів.

Майстри з команди Rossmonster займаються переобладнанням різних автомобілів в будинки на колесах, проте фургони на базі Mercedes-Benz вони створюють найчастіше. Їхнім останнім творінням став цей повнопривідний Sprinter.

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Авто обладнали повним приводом, замінивши також певні елементи підвіски, а підвищити кліренс фургона, встановили сталеві диски з усюдихідними шинами BFGoodrich KO2. Верхня частина обладнана величезним багажником. Він містить тент, та величезний ящик для зберігання установки StarLink. Крім того, ззаду встановлено кріплення для велосипедів.

Всередині стає помітно, що кабіна водія не відокремлена від житлового простору. Крім того, пасажирське сидіння можна повертати, а між двома передніми сидіннями встановлено поворотний столик.

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Першою зоною в житловому приміщенні є кухня, яка розділена на дві частини. Вона має масивну раковину, що висувається, стільницю, індукційну плиту з двома конфорками, чотири верхні шафи, холодильник, духовку та різноманітні ящики та шафи під стільницею. Крім того, в кухонну стіну вбудована панель управління з вимикачами світла, обігрівача та кондиціонера.

Санвузол, розташований з боку водія. Поряд з ним також є шафа для зберігання одягу. Останньою частиною цього автофургона є обідня зона, яка об’єднана зі спальнею. Вона складається з двох великих лав та столу.

Під сидінням пасажира встановлено електричну систему установки. Цей фургон має сонячні панелі потужністю 200 Вт на даху та інвертор потужністю 3000 Вт разом акумулятори на 800 А. У цьому кемпері є два варіанти спального місця. Перший - поєднати дві лавки у велике ліжко, посунувши стільницю між ними та переставивши подушки. Другий варіант – спальня на даху.

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За підрахунками майстрів Rossmonster лише комплект підвіски та система повного приводу коштувала понад 10 тисяч доларів, то ж загальна вартість цього Mercedes-Benz Sprinter оцінюється в 150 000 доларів.