Машина відрізана чітко за колесами - тобто в ній є двигун, салон та пара коліс з підвіскою.

На американському страховому аукціоні IAAI можна придбати будь-які транспортні засоби, і навіть частинами. Один з таких лотів пішов майже за 10 тисяч доларів – тобто ці гроші можна було б купити навіть цілу машину.

Також цікаво цілий автомобіль купили на аукціоні за три долари

На чиказькій філії страхового аукціону IAAI наприкінці грудня 2023 року придбали частину Mercedes-Benz Sprinter за 9875 доларів США (з комісією аукціону лот обійшовся дорожче 10-ки). Машина була викрадена, а потім порізана на частини. Про це свідчить запис на сайті результатів торгів Bidfax.

В проданому лоті – капот, передня частина салону, двигун, коробка передач. Двигун – 3,0-літровий турбодизель, а от пробіг невідомий. Немає ні даху, ні дверей, навіть сидінь. Оскільки цей Sprinter має задній привід, то згодився би й кардан...

Однак ці частини, мабуть, були не потрібні покупцю, інакше він би не віддав за них 10 тисяч доларів. За оцінками страхової компанії, аналогічне ціле авто 2019 року коштує в Америці 40 тисяч доларів, і стільки ж треба, щоб відновити до цілого саме цю передню частину. Втім, якщо у покупця вже є ціла задня частина, а бита передня, тоді “пазл” може зійтися.

Зварювальник та жерстянщик з маляром зроблять з них цілком справний “Спрінтер”. От тільки коли будете передивлятись на “Авторіа” подібний Mercedes-Benz Sprinter “з мінімальними пошкодженнями”, перевірте: а чи не ця частинка авто в нього приварена?

Нагадаємо, що на американському аукціоні Toyota Camry купили за $25.