Машина отрезана четко по колесам - то есть в ней есть двигатель, салон и пара колес с подвеской.

На американском страховом аукционе IAAI можно приобрести любые транспортные средства, и даже частями. Один из таких лотов ушел почти за 10 тысяч долларов – то есть за эти деньги можно было бы купить даже целую машину.

Также интересно целый автомобиль купили на аукционе за три доллара

На чикагском филиале страхового аукциона IAAI в конце декабря 2023 года приобрели часть Mercedes-Benz Sprinter за 9875 долларов США (с комиссией аукциона лот обошелся дороже 10-ки). Машина была угнана, а затем порезана на части. Об этом свидетельствует запись на сайте результатов торгов Bidfax.

В проданном лоте – капот, передняя часть салона, двигатель, коробка передач. Двигатель – 3,0-литровый турбодизель, а вот пробег неизвестен. Нет ни крыши, ни дверей, даже сидений. Поскольку этот Sprinter имеет задний привод, то пригодился бы и кардан...

Однако эти части, видимо, были не нужны покупателю, иначе он бы не отдал за них 10 тысяч долларов. По оценкам страховой компании, аналогичное целое авто 2019 года стоит в Америке 40 тысяч долларов, и столько же надо, чтобы восстановить до целого именно эту переднюю часть. Впрочем, если у покупателя уже есть целая задняя часть, а битая передняя, тогда "пазл" может сойтись.

Сварщик и жестянщик с маляром сделают из них вполне исправный "Спринтер". Вот только когда будете пересматривать на "Авториа" подобный Mercedes-Benz Sprinter "с минимальными повреждениями", проверьте: а не эта ли часть автомобиля у него приварена?

Напомним, что на американском аукционе Toyota Camry купили за $25.