З 16 січня Mercedes-Benz відкриває замовлення у Європі на повністю електричний фургон eSprinter з численними новими цифровими додатками, останнім поколінням MBUX, а також системами безпеки та допомоги й вдосконаленими функціями.

Новий електричний eSprinter отримав цінник у Європі та невдовзі надійде до дилерів. Споживачів порадують дві довжини та форми кузова, три розміри батареї та висока корисна вантажність акумуляторного "Спринтера".

Спочатку, тобто з 16 січня, панельний фургон буде доступний для замовлення з корисною місткістю акумулятора 56 кВт-год чи 113 кВт-год. Згодом з’явиться версія потужністю 81 кВт-год.

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Також майбутнім власникам сподобаються переваги інтелектуального цифрового підключення, вперше з мультимедійною системою MBUX, покращеними системами безпеки та допомоги, а також оновленим стандартним обладнанням. Крім того, eSprinter буде доступний з додатковим зчіпним пристроєм.

"Завдяки своїй універсальності новий Sprinter адаптується до широкого спектра вимог комерційного транспорту та мобільності. Водночас eSprinter вразить своєю ефективністю – дальність і обсяг вантажу будуть на належній висоті", – говорить керівник відділу розвитку фургонів Mercedes-Benz Андреас Зиган.

Передсерійний автомобіль нового панельного фургона eSprinter продемонстрував свою ефективність під час тест-драйву: з батареєю місткістю 113 кВт-год пройшов маршрут зі Штутгарта до Мюнхена та назад довжиною 475 кілометрів без підзарядки.

Новий eSprinter має ефективний електродвигун із піковою потужністю 100 та 150 кіловатів.

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Синхронний мотор з постійними магнітами (PSM) характеризується особливо високим ККД. Запас ходу на електротязі становитиме до 440 кілометрів. У міських районах можливий запас ходу до 500 кілометрів.

Є ще одна приємна деталь: новий eSprinter вперше буде доступний як відкрита модель. Це робить eSprinter привабливим базовим транспортним засобом для багатьох нових сегментів комерційних перевезень, а також різних кузовів і обладнання.



Акумуляторний фургон здатний заряджатися як від змінного (AC), так і від постійного (DC) струму. Бортовий зарядний пристрій можна заряджати постійним струмом до 115 кіловатів на швидкісній зарядній станції. Конкретно це означає: акумулятор місткістю 56 кВт-год заряджається від 10 до 80 відсотків приблизно за 28 хвилин при максимальній потужності 115 кВт.

Батареї з корисною місткістю 113 кВт-год потрібно буде близько 42 хвилин при максимальній потужності 115 кВт. Цифрова послуга Mercedes me Charge 4 також доступна для eSprinter.



Вартість на новий фургон eSprinter з акумулятором на 56 кВт-год стартує з роздрібною ціною для Німеччини 59 990 євро без 19% ПДВ.