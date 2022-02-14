Німецький автовиробник поділився інформацією про електричний фургон, після успішних польових випробувань у снігах. Нова модель готується до ринкового дебюту наступного року.

Mercedes-Benz eSprinter нового покоління успішно пройшов зимові випробування, підтвердивши свою витривалість на 30-градусному морозі. Виробництво нового покоління електричного фургона стартує у другій половині 2023 року.

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Mercedes-Benz Vans оприлюднив початкові подробиці про eSprinter наступного покоління ще у 2020 році, а тепер автовиробник опублікував фотографії фургона, який проходить випробування холодом у шведському Ар’єплугу. Хоча фотографії не дуже показові, виробник повідомляє, що прототипи були піддані різноманітним тестам, щоб вивчити “вплив екстремального холоду на керованість, ергономіку, керування теплом і комфорт салону”. Компанія також контролювала продуктивність компонентів силової установки, систем опалення та програмного забезпечення, а також поведінку зарядки та керування зарядкою.

Mercedes-Benz повідомляє, що за температури до -30° (без уточнення, за Цельсієм чи Фаренгейтом), “стало зрозуміло, що наступне покоління eSprinter витримує як лід, так і сніг, екстремальні температури та може впоратися з найскладнішими циклами випробувань”.

Характеристики нового фургона поки тримаються в таємниці, однак виробник заявив, що наступний eSprinter буде доступний з трьома різними акумуляторами, а також різними типами кузова – від традиційних фургонів до шасі з кабіною. Та головне – що наступний електричний “Спринтер” матиме “більш ніж вдвічі” кращий запас ходу, у порівнянні з нинішньою моделлю.