Немецкий автопроизводитель поделился информацией об электрическом фургоне, после успешных полевых испытаний в снегах. Новая модель готовится к рыночному дебюту в следующем году.

Mercedes-Benz eSprinter нового поколения успешно прошел зимние испытания, подтвердив свою выносливость на 30-градусном морозе. Производство нового поколения электрического фургона стартует во второй половине 2023 года.

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Mercedes-Benz Vans обнародовал первоначальные подробности о eSprinter следующего поколения еще в 2020 году, а теперь автопроизводитель опубликовал фотографии фургона, который проходит испытания холодом в шведском Арьеплуге. Хотя фотографии не очень показательны, производитель сообщает, что прототипы были подвергнуты различным тестам, чтобы изучить “влияние экстремального холода на управляемость, эргономику, управление теплом и комфорт салона”. Компания также контролировала производительность компонентов силовой установки, систем отопления и программного обеспечения, а также поведение зарядки и управления зарядкой.

Mercedes-Benz сообщает, что при температуре до -30° (без уточнения, по Цельсию или Фаренгейту), “стало понятно, что следующее поколение eSprinter выдерживает как лед, так и снег, экстремальные температуры и может справиться с самыми сложными циклами испытаний”.

Характеристики нового фургона пока держатся в тайне, однако производитель заявил, что следующий eSprinter будет доступен с тремя различными аккумуляторами, а также различными типами кузова – от традиционных фургонов до шасси с кабиной. Но главное – что следующий электрический "Спринтер“ будет иметь ”более чем вдвое" лучший запас хода, по сравнению с нынешней моделью.